Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Travelers nach Quartalszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Das gute Abschneiden des Versicherungskonzerns sei vor allem dem Geschäft mit Personenversicherungen geschuldet, hieß es am Donnerstag in einer ersten Einschätzung der Bank. Schwächer seien dagegen die Einnahmen aus dem Investmentgeschäft ausgefallen./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.04.2019 / 08:26 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN US89417E1091

AXC0212 2019-04-18/16:21