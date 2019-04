Der stellvertretende Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Osnabrücker Bischof Franz-Josef Bode, hat sich offen für eine Diskussion über die sogenannten Staatsleistungen an die Kirchen gezeigt. Der Gesprächsbedarf werde von den Kirchen anerkannt, sagte Bode im "Interview der Woche" mit dem Südwestrundfunk, das am Samstagabend ausgestrahlt wird.

"Ich denke, dass es für viele Leute schwer verständlich ist, was diese Staatsleistungen bedeuten", sagte der Osnabrücker Bischof. Es müsse aber ein Weg gefunden werden, der nicht einfach Rechtsverzicht bedeute. Andererseits könnten auch nicht "unmögliche Summen" vom Staat verlangt werden.

Als persönliche Idee nannte Bode eine gemeinsame Kofinanzierung von Staat und Kirche für bestimmte Zwecke und für Menschen, die Unterstützung nötig hätten. Jetzt gehe es darum, "wie man eine gute Möglichkeit finden kann in der Balance".

Die Oppositionsparteien im Bundestag wollen die Staatsleistungen an die beiden Kirchen beenden. Evangelische und katholische Kirche finanzieren sich neben der Kirchensteuer auch durch staatliche Gelder, was seinen Ursprung in der Säkularisierung Anfang des 19. Jahrhunderts hat. Schon in der Weimarer Verfassung, aber auch im Grundgesetz, steht die Forderung, diese Leistungen abzulösen./eks/DP/fba

