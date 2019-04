Das Amtsgericht Berlin-Charlottenburg hat den Antrag des Start-ups angenommen. Der Betrieb von Mobisol, das vornehmlich an Photovoltaik-Lösungen in Afrika arbeitet, soll uneingeschränkt fortgesetzt werden. Die Mobisol GmbH befindet sich in der Insolvenz in Eigenverwaltung. Das Amtsgericht Charlottenburg habe einem entsprechenden Antrag vom Dienstag stattgegeben, teilte das Berliner Start-up am Donnerstag mit. Die vorläufige Eigenverwaltung erfolge unter Führung des derzeitigen Geschäftsführers Andrew Goodwin. Das Amtsgericht bestellte zudem den Rechtsanwalt Friedemann Schade zum vorläufigen Sachwalter, ...

