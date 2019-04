Mainz (ots) - Woche 16/19



Do., 18.4.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen beachten:



19.00 heute



19.19 Wetter (VPS 19.20)



19.20 ZDF spezial (VPS 19.21/HD/UT) Tod im Osterurlaub - Busunglück auf Madeira Moderation: Norbert Lehmann



19.35 Notruf Hafenkante (VPS 19.25)



20.25 Lotta & der schöne Schein (VPS 20.15) Bitte korrekte Schreibweise beachten: Kamera: Julia Baumann



Bitte streichen: Bachmann



21.55 heute journal (VPS 21.45)



22.25 Neu (VPS 22.15) Merz gegen Merz



23.10 Markus Lanz (VPS 23.00)



0.25 heute+ (VPS 0.15)



0.40 Die Spezialisten - Im Namen der Opfer (VPS 0.30)



1.25 Notruf Hafenkante (VPS 1.15) (von 19.35 Uhr)



2.10 Notruf Hafenkante (VPS 2.00) (von 10.30 Uhr)



2.50 SOKO Stuttgart (VPS 2.45) (von 18.00 Uhr)



3.35 SOKO Stuttgart (VPS 3.30) (von 11.15 Uhr)



4.20 Die Rosenheim-Cops (VPS 4.15) (von 16.10 Uhr)



5.05 hallo deutschland (VPS 5.00)



5.25- Astrid Lindgren: 5.45 Michel aus Lönneberga



Woche 17/19



So., 21.4.



Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrektur beachten:



17.10 ZDF SPORTreportage



18.15 Boomtown Belfast (VPS 19.15)



18.30 Terra Xpress



19.00 heute



19.15 Verwundet, aber vereint - Notre-Dame nach dem Feuer (VPS 19.14/HD/UT) Film von Susanne Freitag und Natalie Steger Frankreich 2019



(Weiterer Ablauf ab 19.28 Uhr wie vorgesehen. "ZDF.reportage: Wahnsinn oder Wellness?" entfällt.)



---------------------------



Bitte Folgenänderung beachten:



5.00- ZDF.reportage (HD/UT) 5.30 Zu alt zum Fahren? Senioren am Steuer Film von Enrico Demurray und Saara von Alten (Erstsendung 9.12.2018) Deutschland 2018



(Die Wiederholung "ZDF.reportage: Wahnsinn oder Wellness?" entfällt.)



Woche 18/19



Di., 30.4.



1.00 Neu im Kino Bitte Ergänzung beachten: "Im Netz der Versuchung" von Steven Knight



