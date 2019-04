Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Gründonnerstag etwas tiefer geschlossen. Nach einem animierteren Frühgeschäft pendelte der SMI am Nachmittag mehr oder weniger seitwärts um die Nulllinie, ehe gegen Handelsende die Pharmaschwergewichte ihre anfänglichen Verluste noch etwas ausbauten. Gestützt wurde der Gesamtmarkt von den nach Zahlen starken Nestlé. Eher enttäuschende Daten zu den Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone bewegten die hiesigen Aktien dagegen kaum.

Vor dem langen Osterwochenende sei einerseits die Risikobereitschaft der Investoren begrenzt gewesen und andererseits seien viele Marktteilnehmer bereits in die Feiertage verschwunden, hiess es in Marktkreisen zum insgesamt flauen Börsengeschehen. Ausserdem befinde sich der hiesige Leitindex weiterhin nur knapp unter seinem Allzeithoch von vor gut einer Woche; und somit sei das Aufwärtspotential beschränkt. Die am Nachmittag in den USA publizierten Konjunkturdaten hinterliessen bei den hiesigen Aktien ebenfalls kaum Spuren. Aufgefallen ist allenfalls noch die anhaltende Stärke des Frankens gegenüber beiden Leitwährungen.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss 0,26 Prozent tiefer bei 9'571,22 Punkten. Im Wochenvergleich ergab sich ein Plus von 0,9 Prozent. Der breite Swiss Performance Index (SPI) gab 0,14 Prozent auf 11'479,28 Punkte nach, wogegen der Swiss Leader Index (SLI) ...

