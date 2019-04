Das Wirtschaftsministerium will den Umweltbonus auf Elektroautos wohl bis Ende 2020 verlängern. Künftig sollen auch Akustik-Systeme gefördert werden.

Das Bundeswirtschaftsministerium will den im Juni auslaufenden Zuschuss in Höhe von 4.000 Euro beim Neukauf eines Elektroautos nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters bis Ende 2020 verlängern. Dies sieht der Entwurf einer Richtlinie vor, der am Donnerstag nach Angaben aus Regierungskreisen vom Ministerium zur Abstimmung an die anderen Ressorts verschickt wurde.

In dem Reuters vorliegenden Papier wird die im Juni ...

Den vollständigen Artikel lesen ...