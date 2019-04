US-Staatsanleihen haben am Donnerstag zugelegt. Am Markt wurde dies mit Vorgaben aus Europa begründet, wo die Anleihekurse ebenfalls spürbar zulegten. Dort hatten unerwartet schwache Daten zur Stimmung der Einkaufsmanager in der Eurozone für Auftrieb gesorgt.Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkt auf 99 24/32 Punkte. Sie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...