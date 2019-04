Am EUR denominierten Credit Primärmarkt geht eine der schwächsten Emissionswochen des Jahres zu Ende. Viele Emittenten sowie Investoren dürften sich dabei schon in den Osterurlaub verabschiedet haben und wir erwarten erneute Emissionstätigkeit ab Dienstag kommende Woche. Das Gesamtemissionsvolumen von EUR 8,4 Mrd. wurde vor allem vom Financial Segment getragen, welches rund EUR 5 Mrd. an Emissionen platzierte und dies vermehrt im Senior Segment. Auf Europäischer Ebene wurde gestern die Covered Bond Directive von allen Gremien verabschiedet. Dies ebnet den Weg zu einer europaweiten Harmonisierung der Covered Bond ...

