NEW YORK (Dow Jones)--Microsoft verstärkt sich im zukunftsträchtigen Segment Internet der Dinge. Der Konzern hat nach eigenen Angaben die in San Diego ansässige Express Logic erworben. Das Unternehmen sei auf Real-Time-Betriebssysteme für das Internet der Dinge spezialisiert. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Laut Microsoft ist ThreadX von Express Logic in mehr als 6,2 Milliarden Geräten in Einsatz. ThreadX sei eine Ergänzung zu Microsofts eigener Plattform Azure Sphere.

Microsoft hatte im April 2018 angekündigt, in den nächsten vier Jahren rund 5 Milliarden US-Dollar in das Internet der Dinge sowie in künstliche Intelligenz investieren zu wollen.

