Unternehmen müssen heute ganz anders auf Bewerber zugehen. Was sie dazu brauchen? Mut zur Veränderung und ein Gespür für die Tonalität der neuen Kanäle.

Klassische Stellenanzeigen? Schalten wir bei gyro kaum noch. 85 Prozent meiner neuen Mitarbeiter - also 17 von 20 Neueinstellungen - kamen in den vergangenen zwei Jahren über Instagram zu uns. Sie schickten außerdem Bewerbungsvideos via YouTube, Lebensläufe via WhatsApp oder gingen einfach via LinkedIn oder Xing mit mir persönlich in den Dialog.

Zugegeben, als Unternehmen, das sehr viele Digital-Kreative beschäftigt, sind wir prädestinierte Vorreiter für kreative, ungewöhnliche Bewerbungsprozesse. Doch ich persönlich glaube: Wir als Digitalbranche sind eher die Blaupause für andere Wirtschaftsbereiche, die Schritt für Schritt nachziehen.

Dabei umfasst Social Recruiting nicht nur den Einsatz digitaler sozialer Netzwerke, sondern auch und vor allem persönliche Begegnungen. Allerdings nicht mehr mit dem klassischen Bewerbungsgespräch als Auftakt, sondern eher in Form eines Dialogs - in dem sich beide Seiten im Rahmen anderer Formate "beschnuppern" und ihre Vorstellungen austauschen.

Die neue Generation von Mitarbeitern bringt neue Vorstellungen über ihre Arbeitswelt mit. Und der Fachkräftemangel führt in vielen Branchen dazu, dass es Unternehmen mit einem Bewerbermarkt zu tun haben. Firmen, die mit Social Recruiting fremdeln, werden es deshalb in Zukunft schwer haben.

Was macht mich so sicher, dass dieses Szenario eintritt? Über 50 Prozent der heute 14- bis 49-Jährigen sind mindestens einmal die Woche auf Facebook, Instagram, Twitter oder Xing. Rund ein Drittel sogar täglich, so eine aktuelle Studie. Tendenz: gerade in jüngeren Zielgruppen weiter steigend. Viele Menschen vermischen mittlerweile Persönliches und Privates in ihren Social Accounts. Auch deshalb, weil die Netzwerke selbst nicht mehr so eindeutig zugeordnet werden können. LinkedIn beispielsweise wird immer mehr auch zum Social Network, während Facebook in die Domäne der Business-Netzwerke einzudringen versucht.

Wie bewirbt sich aktuell jemand für eine Stelle, die ihn anspricht? Über eine klassische Stellenanzeige auf der Karriereseite der Firma oder über Jobportale, wo er anschließend eine Bewerbungsmappe zum Unternehmen schickt und im Optimalfall zum Bewerbungsgespräch eingeladen wird? Vielleicht noch in Großkonzernen und traditionell geführten Branchen.

Meine Erfahrungen zeigen ein sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...