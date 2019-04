Die Bullen können ihr Interesse zur Mitte der europäischen Sitzung nicht ausbauen und so bewegt sich der EUR/USD in einer schmalen Range zwischen 1,1240/50, während als nächstes die US Immobiliendaten veröffentlicht werden und die Liquidität durch die Osterfeiertage verringert ist. Das Paar konnte sich vom 1,1227 Wochentief leicht erholen, welches ...

