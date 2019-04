Die Auswirkung von Fake News und Bots auf Wähler wurde überschätzt. Trotzdem gelingt es Populisten, Menschen zu begeistern. Die AfD zeigt derzeit, wie der digitale Wahlkampf und die Psychologie dahinter funktionieren.

Für die Gegner der Partei ist dieses Zimmer ein gruseliges Mysterium. Im verwinkelten und schier endlosen Kellergeschoss eines Verwaltungsbaus des Bundestags, gegenüber vom Lagerraum der FDP, befindet sich seit Januar der Newsroom der AfD-Fraktion. Wer hier hineinschaut, dem wird schnell klar: Stimmungsmache im Web ist nicht das Werk von sich automatisch wiederholenden Computerprogrammen. Sondern von Menschen, die verstehen, wie man das Netz nutzt, um politische Ansichten zu verankern. Sechs Mitarbeiter der rechtspopulistischen Partei bespielen von diesem Zimmer aus die Republik - bei Facebook, bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter. Von morgens bis abends.

Ein ehemaliger Radiosprecher, der auf Jahrzehnte beim Südwestrundfunk zurückblickt, schreibt gerade einen Beitrag, wonach Frauen schon heute so gut wie Männer verdienten - und der bei YouTube veröffentlicht werden soll. Demnächst will die AfD-Fraktion eine komplette Nachrichtensendung im Web starten: eine Tagesschau für jene, die das, was in klassischen Medien steht oder gesendet wird, für Verschwörung halten. Die Sendung soll Herzstück des medialen Paralleluniversums werden, das die Partei in den sozialen Netzwerken konstruiert.

Keine andere deutsche Partei hat sich in so kurzer Zeit im Netz eine so treue und so große Fangemeinde aufgebaut wie die AfD. Die Partei bedient sich erprobter Werkzeuge der psychologischen Überzeugungslehre. Sie macht ihre Anhänger dabei sogar mit den Gegenargumenten anderer Parteien vertraut, zieht diese aber ins Lächerliche - und setzt darauf, dass sie schließlich nicht mehr verfangen. Hinzu kommt die millionenfache Wiederholung im Netz. Warnt die AfD wieder und wieder vor "Messerstechern" und "Masseneinwanderung", verankert sie diese Botschaft bei ihren Anhängern. All diese Techniken sind nicht ganz neu. Aber sie erleben nun im Netz eine Renaissance.

Bots, Fake News und russische Trollfarmen, vor denen in den vergangenen Jahren viele Experten gewarnt hatten, beeinflussten die deutschen Wähler dagegen deutlich weniger als anfangs befürchtet, sagt Alexander Sängerlaub, der für die Berliner Denkfabrik Stiftung Neue Verantwortung Desinformation in der digitalen Öffentlichkeit untersucht. Er hat über Monate etwa eine Million deutsche Twitter-Profile, 92.000 Blogs, öffentlich zugängliche Facebook-Seiten und die Videoplattform YouTube analysiert. So hatten einige frühere Studien etwa besonders viele pro Tag abgesetzte Tweets als Indikator dafür gewertet, dass es sich bei dem Account um einen Bot handelt - und damit auch viele Menschen mitgezählt, die den Kurznachrichtendienst lediglich besonders intensiv nutzten. Und auch ob Filterblasen, die in den Netzwerken nur Meldungen von gleichgesinnten Medien und Freunden präsentieren, die politische Meinung wirklich radikalisieren, gilt längst nicht als ausgemacht.

Kurz vor der Europawahl deutet viel darauf hin, dass die Propagandamaschinen der Populisten vor allem deshalb so gut laufen, weil sie aggressiv orchestriert und gut inszeniert sind - und weil sich ihnen kaum einer in den Weg stellt. Auch nicht Politiker anderer Parteien. Der einstige Bundeskanzler Gerhard Schröder rühmte sich, zum Regieren "nur ,Bild', ,Bams' und Glotze" zu brauchen. Mitunter erwecken etablierte Parteien noch heute den Eindruck, als gelte die Parole. So, als gebe es kein Instagram, kein Twitter, kein YouTube. Den politischen Diskurs in sozialen Netzwerken jedenfalls dominieren in Europa die Rechtspopulisten, so eine aktuelle Studie der spanischen Datenanalysefirma Alto.

Klicken für die Volksbewegung

An einer Wand im AfD-Newsroom zeigt ein Poster leicht bekleidete Frauen am Strand - und den Spruch: "Burkas? Wir steh'n auf Bikinis". Hier diskutiert die Belegschaft morgens per Telefonkonferenz die aktuelle Nachrichtenlage mit den Pressesprechern der Fraktion, so Teamleiter Mario Hau, ein hagerer Mann mit Ziegenbärtchen. Man plane das Tagesprogramm für die sozialen Netzwerke.

Und regelmäßig, berichtet Hau, empfangen sie hier die Anweisungen von AfD-Parlamentariern, welches Thema im Web platziert werden soll. Die AfD fahre im Netz geschickt Mikrokampagnen, sagt ein Politikberater, der Parteien im digitalen Umgang mit Populisten schult und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Kampagnen gegen Dieselfahrverbote, gegen die Asylpolitik, gegen die Energiewende. Die Partei greife blitzschnell aktuelle Ereignisse auf, lege eine Wortwahl darüber, die bei ihren Anhängern Vorurteile verstärken soll: "Anti-Abschiebe-Industrie endlich das Handwerk legen" lautete eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...