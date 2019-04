In Nordkorea ist US-Außenminister Pompeo fortan unerwünscht. Danach folgen Berichte über Tests einer neuen Lenkwaffe. Das heizt die Spekulationen erneut an.

Nordkorea will nicht länger mit US-Außenminister Mike Pompeo über sein umstrittenes Atomwaffenprogramm verhandeln. Das Außenministerium in Pjöngjang warf Pompeo am Donnerstag vor, die Gespräche zu behindern und die Würde von Machthaber Kim Jong Un verletzt zu haben.

Die ungewöhnlich offene Kritik an Pompeo folgte auf Berichte der Staatsmedien, wonach Kim dem Test einer neuartigen taktischen Lenkwaffe beigewohnt habe. Der Kreml teilte indes in Moskau mit, der Präsident Wladimir Putin wolle sich noch in diesem Monat mit Kim in Russland treffen.

Sowohl der Test als auch die Kritik an Pompeo werden auch als Versuch gesehen, den Druck auf die USA zu erhöhen. Zuletzt hatte Kim seinen Unmut wegen der unnachgiebigen Position der US-Regierung bei den Sanktionen gegen Nordkorea geäußert. Ein zweites Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump war Ende Februar in Vietnam gescheitert. Beide konnten sich nicht auf zentrale Fragen der atomaren Abrüstung Nordkoreas einigen. ...

