Palladium steckt zwar noch immer inmitten der Korrektur, aber auf der Oberseite tut sich nun etwas ... Rückblick. Im Großen und Ganzen nahm die Korrektur in den letzten Handelstagen und -wochen zunächst den erwartet volatilen Verlauf. So hieß es in unserer letzten Kommentierung an dieser Stelle am 05.04. u.a. "[…]Auf der Oberseite ist es der Bereich 1.400 / 1.430 US-Dollar und auf der Unterseite der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...