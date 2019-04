Nicht nur die Kunden, auch die Mitarbeiter der Deutsche Bahn bekommen nach Aussage der Betriebsräte die Auswirkungen des maroden Netzes zu spüren. Sie warnen nun Verkehrsminister Andreas Scheuer per Brief.

In einem Brandbrief an den Bundesverkehrsminister haben rund 270 Bahn-Betriebsräte mehr Investitionen in die Infrastruktur gefordert. "Auch 25 Jahre nach der Bahnreform ist die Schieneninfrastruktur des Bundes weiter dramatisch unterfinanziert und hat aus unserer Sicht einen besorgniserregenden Zustand erreicht", heißt es in dem Brief an Verkehrsminister Andreas Scheuer ...

