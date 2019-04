Vor dem langen Osterwochenende haben sich die Optimisten am deutschen Aktienmarkt durchgesetzt. Der Dax +0,57% stieg am Gründonnerstag auf 12.222. Auf Wochensicht summierte sich der Dax-Gewinn auf 2,4 Prozent und im April bislang auf sechs Prozent. "Die Risikobereitschaft der Anleger steigt", sagte Chris-Oliver Schickentanz, Chefstratege der Commerzbank.Begünstigt wurde die Gewinne am Donnerstag durch ...

