Mit Zertifikaten und Optionsscheinen können sich Anleger gegen Kursturbulenzen absichern. Das ist in guten Börsenzeiten wie jetzt besonders günstig - und erhöht unterm Strich die Chance auf langfristige Aktiengewinne.

Beneidenswerte 338 Prozent konnten Anleger 2018 mit der besten Anlageempfehlung der WirtschaftsWoche des vergangenen Jahres verdienen. Den Gewinn spielte kein weltweites Erfolgsunternehmen ein und auch keine unentdeckte Aktienperle, sondern eine Art Versicherungspolice: Ein Papier für eine Defensivstrategie, mit der sich ein Aktiendepot gegen Kursverluste wetterfest machen lässt, vorgestellt im Anti-Crash-Depot Mitte Mai 2018. Die Stimmung der Anleger an den Aktienmärkten war damals gut, die Erwartungen an die Kurse hoch. Genau wie heute, nachdem der Deutsche Aktienindex binnen vier Monaten um 14 Prozent gestiegen ist.

Anleger können sich wappnen

Dieser Kurs-Optimismus der Investoren jedoch, er mahnt zur Vorsicht. Die Anlagestrategen der DZ Bank etwa warnen, dass die starken Kursgewinne an den Börsen fundamental kaum untermauert seien. Ob beispielsweise die Konjunktur nach zuletzt enttäuschenden Zahlen im weiteren Verlauf des Jahres wieder anzieht, sei offen. Das Bankhaus Ellwanger & Geiger weist auf das Enttäuschungspotenzial hin, das politische Krisen wie das Theater um den Brexit oder der Machtkampf zwischen den USA und China für Anleger bergen. Im Mai stehen Wahlen zum Europäischen Parlament an, Gewinne der Euro-Gegner könnten neue Unsicherheit schüren. Besondere Vorsicht gilt für Liebhaber des alten Kontinents: Die Aktienmärkte der Euro-Zone, so eine Analyse der französischen Großbank BNP, reagierten besonders empfindlich auf geopolitische Risiken.

"Gerade in Zeiten, in denen die Stimmung noch gut ist und die Kursrückgänge an den Börsen noch nicht eingetreten sind, können vorsichtige Investoren antizyklisch vorgehen und für ihr Depot eine Absicherung gegen mögliche Kursverluste aufbauen", sagt Dieter Helmle, Vorstand beim Frankfurter Vermögensverwalter Capitell Vermögensmanagement. Motiv einer solchen Absicherung, im Fachjargon Hedge genannt (siehe Glossar unten), ist weder ein grundlegendes Misstrauen in die weitere Entwicklung der Aktienmärkte noch eine simple Spekulation auf eine hohe Rendite bei fallenden Kursen. "Der Vorteil einer Absicherung liegt darin, die Depotstruktur nicht kurzfristig aufbrechen zu müssen", so Helmle. Weil kein Verkaufsdruck besteht, macht es eine Absicherung leichter, langfristig an wachstumsstarken Unternehmen festzuhalten und damit letztlich hohe und nachhaltige Gewinne einzufahren.

"Der Grundgedanke einer Absicherungsstrategie besteht darin, mögliche Kursverluste aus Aktien mit Gewinnen aus entgegengesetzt laufenden Finanzinstrumenten auszugleichen", sagt Dirk Heß, Derivateexperte der Citigroup. Dafür müssen diese Papiere zwei Eigenschaften haben: Erstens müssen sie entgegengesetzt zum sogenannten Basiswert laufen. Diese Basis könnte etwa der Dax sein. Entgegengesetzt laufen, das heißt: Fällt der deutsche Leitindex, dann steigt die gegenläufige Absicherung im Kurs. Zweitens sollte diese Absicherung die Kursausschläge verstärken, im Fachjargon Hebelwirkung genannt. Nur so ist es möglich, mit einem vergleichsweise kleinen finanziellen Aufwand ein ganzes Aktienpaket abzusichern. "Am einfachsten lässt sich eine Depotabsicherung mit Shortzertifikaten oder Verkaufsoptionsscheinen aufbauen", sagt Adrian Roestel, Portfoliochef der Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen aus München.

Zertifikate und Optionen sind abgeleitete Finanzinstrumente, auch Derivate genannt, die sich auf bestimmte Basiswerte beziehen, eben auf den Dax oder auf große Aktien wie SAP oder Daimler. Wie Anleger aktuell eine Absicherung aufbauen können, ...

