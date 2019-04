Laut Prognose der Analysten von Gartner steigt die weltweite Auslieferung von "Wearables" im Jahr 2019 auf insgesamt 225 Millionen Einheiten. Dies entspricht einem Anstieg von 25,8 Prozent gegenüber 2018. Der Siegeszug von Wearables startete vor einigen Jahren mit Fitness-Trackern, die mit Beschleunigungssensoren die Schrittzahl und das Bewegungsprofil der Nutzer ermitteln. Seitdem hat sich die Verwendung optischer Sensoren zur Überwachung von Vitalwerten enorm diversifiziert. Sie bilden zum Beispiel die Grundlage zur Messung der Herzfrequenz oder des Sauerstoffgehalts im Blut. Wearables der aktuellen Generation erfassen diese Werte präzise über längere Zeiträume und zeigen Veränderungen auf. Die sogenannte Herzfrequenzvariabilität (HRV) ist eine Schlüsselgröße für das generelle Wohlbefinden. Sie zeigt beispielsweise an, ob und wie stark eine Person unter Stress oder körperlicher Belastung steht und wie lange die Erholungsphase dauert. Apps und Gadgets, die Vitalwerte erfassen und analysieren, benötigen jedoch eine Basis in Form von hochpräzisen Messwerten. Für Entwickler bietet dieser Anwendungsbereich daher einen sehr interessanten Markt, bei dem Entwicklungsfortschritte bei Photodioden und Sensoren neue Möglichkeiten für noch präzisere Biomonitoring-Systeme eröffnen.

Photoplethysmographie

Das im Blut enthaltene Hämoglobin absorbiert Licht. Auf dieser Tatsache beruht die optische Herzfrequenzmessung, die sogenannte Photoplethysmographie (PPG). Da sich die in den Arterien befindliche Blutmenge mit dem Herzzyklus ändert, verändert sich im gleichen Rhythmus auch das Messsignal (Abb. 1). Diese Messung erfolgt über einen Sensor, bestehend aus einer Lichtquelle und einem Detektor, der direkt auf der Haut aufliegen muss. Das Licht durchdringt Gewebe und Blutgefäße, wird absorbiert, transmittiert und zum Detektor reflektiert (Bild 2). Der Detektor liefert ein elektrisches Signal, dessen Stärke der registrierten Lichtmenge entspricht und aus dessen Periodizität sich die Puls- und Herzfrequenz ableiten lässt.

Die meisten Wearables messen den Puls mittels optischer Sensoren am Handgelenk. In der Medizin sind ähnliche Messverfahren seit Jahren im Einsatz. Mithilfe spezieller LEDs, Detektoren oder integrierter Sensorlösungen lassen sich heute miniaturisierte optische Pulssensoren umsetzen, was den Einzug dieser Technik in den Consumer-Markt ermöglichte. Ausgefeilte Algorithmen, die die analogen Messsignale auswerten und die Zielgröße von Störfaktoren bereinigen, sichern dabei eine hohe Qualität der Sensordaten. Die Grundlage für die Präzision der analogen Messsignale legen Entwickler allerdings bereits mit dem Design von Sensoren und Gesamtsystem.

Kernanforderungen an Komponenten und Design

Optische Sensoren zur Puls-, Herzfrequenz- und Blutsauerstoffmessung bestehen aus einer oder mehreren LEDs, einem Detektor, einer LED-Ansteuerung sowie einem Analog-Digital-Konverter (ADC) für das Detektorsignal. Ein möglichst niedriger Energieverbrauch für ...

