Wegen der Ostertage hat sich an der Börse in Tokio nicht viel getan. Der Nikkei schloss mit einem leichten Plus. Der Ölpreis steigt.

Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Montag nur wenig bewegt. Wegen des langen Osterwochenendes gab es bei geringem Handelsaufkommen zunächst kaum Impulse. Die Anleger blieben daher vorerst in Deckung, sagten Händler. Allerdings stieg der Ölpreis, weil die USA im Atomstreit mit dem Iran die Ölexporte der Islamischen Republik Regierungskreisen zufolge in Kürze vollständig lahmlegen wollen und Engpässe beim Erdöl befürchtet wurden.

An der Tokioter Börse schloss der Leitindex Nikkei der 225 führenden Werte mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 22.217 Punkten. Der breitere Topix-Index gewann 0,1 ...

