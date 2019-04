Schnell, was haben Jeff Bezos, Warren Buffett und Bill Gates gemeinsam? Ich bin mir sicher, dass die allermeisten von euch, wenn sie nur kurz überlegen, auf den Erfolg und das Vermögen dieser Ausnahmeinvestoren beziehungsweise Geschäftsmänner kommen werden. Wenn du daher auch nur ansatzweise so erfolgreich sein möchtest wie diese drei Personen, könnte es sich anbieten, den Worten dieser drei Vermögenden zu lauschen. Werfen wir in diesem Sinne heute einen Foolishen Blick auf drei spannende Zitate, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...