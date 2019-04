Zwischen Brexit-Chaos und unsicheren ökonomischen Aussichten will mit Boris Johnson ein Mann britischer Premierminister werden, der sich kein bisschen für Wirtschaft interessiert. Johnsons Agenda ist er selbst.

Boris Johnson hat ausländische Diplomaten zu einem Empfang ins historische Lancaster House im Zentrum der britischen Hauptstadt eingeladen. Johnson ist zu diesem Zeitpunkt Außenminister. Einer seiner Gäste möchte wissen, was der Gastgeber denn von den Brexit-Sorgen der Wirtschaft halte. Seine diplomatische Antwort: "Fuck business."Diese Beleidigung fiel im vergangenen Sommer. Für seinen rüden Kommentar erntet Großbritanniens damals noch oberster Diplomat reichlich Kritik. Denn Johnson - mit ganzem bürgerlichem Namen Alexander Boris de Pfeffel Johnson - spielt in dem nicht enden wollenden Brexit-Drama eine zentrale Rolle: Er war im Vorfeld des EU-Referendums vor drei Jahren schließlich das öffentliche Gesicht der Leave-Kampagne. Sind ihm die möglichen ökonomischen Folgen des EU-Austritts also völlig egal?

Dabei verbindet den Brexit-Vorkämpfer Johnson eigentlich eine Menge mit Brüssel. In den Siebzigerjahren hat er zwei Jahre seiner Kindheit dort verbracht. Sein Vater Stanley war ein führender Bürokrat in der Europäischen Kommission. 1977 erhielt Johnson ein Stipendium für das Elite-Internat Eton. Mitschüler aus dieser Zeit erzählen, dass er damals damit begann, seine Rolle zu spielen: die des exzentrischen Elite-Tollpatsches.

Snob, Tollpatsch, Egoshooter

Man könnte Johnson also einfach nur für ein typisches Produkt der snobistischen britischen Oberschicht halten, wäre nicht ausgerechnet er ein Favorit auf die Nachfolge von Premierministerin Theresa May - so sie denn irgendwann über das Brexit-Chaos stolpern sollte. Und wäre von ihm wenigstens eine klare politische Haltung oder ein Interesse an Wirtschaft aktenkundig.

Johnson studiert in den Achtzigern an der Universität Oxford klassische Literatur, Geschichte und Philosophie. Er wird aufgenommen in den Bullingdon Club, die wohl berüchtigtste Trinkgesellschaft des Landes. Auf einem Schwarz-Weiß-Foto aus dieser Zeit sieht man Johnson mit neun anderen jungen Männern, die betont schnöselig für die Kamera posieren. Einer von ihnen: David Cameron, der spätere Premierminister.

Nach seinem Studium beginnt Johnson, für die konservative "Times" zu schreiben. Doch da gibt es schon bald Ärger: Der Jungjournalist erfindet in einer Geschichte über eine archäologische Ausgrabung ein Zitat. Der Betrug fliegt auf, Johnson wird umgehend gefeuert. Doch Max Hastings, Chefredakteur des konservativen "Daily Telegraph", kennt Johnson noch aus dessen Zeit in Oxford. Er stellt ihn umgehend ein. Zwei Jahre später, 1989, schickt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...