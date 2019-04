Die Zukunft ist elektrisch und autonom. Zu dieser Diagnose kommt unweigerlich, wer sich die Konzeptautos auf den Messen dieses Frühjahres anschaut. Ein paar ganz gewöhnliche Autos wird es aber wohl auch noch geben.

Kaum eine Fahrzeugstudie kommt mehr ohne Elektroantrieb aus. Unter den fünf interessantesten Konzeptfahrzeugen der Frühjahrsmessen in Shanghai und New York gibt es aber immerhin einen Kandidaten mit konventionellem Antrieb. Hier die fünf interessantesten Studien aus Shanghai und New York:

Audi AiMeDie sogenannten Premiumhersteller könnten in der Mobilitätswelt der Zukunft obsolet werden. Wenn wir alle statt im privaten Fahrspaß-Pkw mit geteilten Roboter-Shuttles unterwegs sind - wer braucht dann noch PS, Dynamik und eine prestigeträchtige Marke? Mit der Shanghai-Studie AiMe will Audi daran erinnern, dass auch Wohlfühlatmosphäre und stilvolles Design im Innenraum zu seinen Stärken gehören.

Der geräumige Kompaktwagen im Stil des alten Audi A2 spielt seinen Passagieren im Stau meditative Musik vor, eine efeubehangene Pergola reinigt die Luft und das Auge erfreut sich am funktionalen, aber edlen Interieur. Beim Antrieb hingegen üben die Ingolstädter ungewohnte Zurückhaltung: 175 elektrische PS müssen reichen. Ob und wann Audi ein Modell wie den AiMe als Robotertaxis für den anspruchsvollen Passagier auf die Straße schickt, ist allerdings noch ungewiss.

VW ...

