Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



"Ehrenfeld ist überall!" - die besten Songs der Tour von Jan Böhmermann und dem Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld (RTO) zeigt ZDFneo in einem "Neo MAGAZIN ROYALE Spezial". In den vergangenen Monaten tourte Jan Böhmermann mit dem RTO durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. ZDFneo zeigt die besten RTO-Songs in einem Zusammenschnitt am Donnerstag, 25. April 2019, um 22.15 Uhr. Im ZDF ist das "NEO MAGAZIN ROYALE Spezial" am Freitag, 26. April 2019, um 0.00 Uhr zu sehen. In der ZDFmediathek ist die Show bereits am Donnerstag, 25. April 2019, um 20.15 Uhr abrufbar.



Die Kuschelpopballade "Menschen Leben Tanzen Welt" und die Rap-Hymne "Ich hab Polizei" gehören ebenso dazu wie auch "Rainer Wendt", der Song mit Schunkelgarantie über den Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft Rainer Wendt.



Mit auf der Bühne stehen außerdem die Sidekicks der Böhmermann-Show Giulia Becker und Florentin Will, die ihre eigenen Hits performen.



Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/neomagazinroyale



https://twitter.com/ZDFneo



https://twitter.com/ZDFpresse



OTS: ZDFneo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105412 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105412.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121