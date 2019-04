Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Am 20. April 2019 startet um 8.30 Uhr der internationale "Belt and Road" Shaanxi Xi'an (Samsung) City Wall Marathon 2019 in Xi'an in der chinesischen Provinz Shaanxi. An der Veranstaltung nahmen 5.000 Läufer aus weltweit 28 Ländern und Regionen, unter anderem aus Großbritannien, China, Deutschland, Südkorea und den USA, teil. Die Veranstaltung wird exklusiv von der Amazing China Sports Management Co., Ltd. ausgerichtet.



Die Ursprünge der Befestigungsanlagen von Xi'an, die auch als Stadtmauer von Xi'an bekannt sind und jedes Jahr Millionen von Touristen aus China und der ganzen Welt anlocken, reichen weit zurück in die chinesische Geschichte und Kultur. Der Event hat die Attraktivität der Mauer für viele der teilnehmenden Läufer noch erhöht, da dieser Marathon der einzige ist, dessen Strecke entlang einer vollständig erhaltenen antiken Stadtmauer verläuft. Mit der Xin-Dynastie - eine der wichtigen Epochen der chinesischen Geschichte - als kreativem Hintergrund präsentiert der diesjährige Stadtmauer-Marathon eine Verbindung aus traditioneller Kultur und Mode.



Die Stadtmauer von Xi'an ist eine der am besten erhaltenen antiken Stadtbefestigungen in China und gehört zu den wenigen, die noch voll intakt sind. Die Anlagen sind zudem ein historisches und kulturelles Erbe, das alle Bürger Chinas gemeinsam schützen müssen. In diesem Jahr haben die Stiftung zu Bewahrung der Stadtmauer von Xi'an und das Organisationskomitee des internationalen Stadtmauer-Marathons zusammengearbeitet, um auch das City Wall Guardian Program in die Veranstaltung zu integrieren. Letzteres ist ein Beitrag zu den Anstrengungen der Stadt, die kulturellen Hinterlassenschaften wie eben die Stadtmauer zu schützen und die traditionelle Kultur, die mit den Befestigungsanlagen zusammenhängt, zu bewahren.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/874720/Amazing_China_Sport s_Management.jpg



