Der Finanzsektor soll sich künftig Klimaschutzzielen unterwerfen, Anleger und Investoren würden für Nachhaltigkeit Rendite kassieren. Umweltschützer entdecken den Kapitalismus - doch die Wirtschaft ist alarmiert.

So sieht also das Widerstandsnest eines Mannes aus, der vor der grünen Gefahr warnt. Ein 18 Quadratmeter großes Standardbüro, an der Stirnwand ein voralpines Almidyll mit Fleckvieh, vor dem Fenster drei knorrige Kiefern.

Nichts deutet innenarchitektonisch darauf hin, dass der höfliche, leise sprechende Alexander Radwan aus Oberbayern etwas gegen Umweltschützer haben könnte. Und doch sieht der konservative CSU-Bundestagsabgeordnete, 54 Jahre, rot, wenn es um grüne Themen geht. Was den Finanzpolitiker so in Rage versetzt, hört auf das englische Schlagwort "Sustainable Finance". Zu Deutsch: nachhaltige Finanzmärkte und -anlagen. Kernanliegen der neuen Geldwelle: Kapital soll künftig ökologische Rendite erwirtschaften.

Klingt gut? Nicht für Radwan. "Die Nichtregierungsorganisationen wollen die Finanzmärkte unter ihre Kontrolle bringen und so das ganze Land deindustrialisieren", warnt er. "Und wir machen da mit - irre."

"Sustainable Finance" heißt auch das Aktionsprogramm der EU-Kommission, das die Kapitalmärkte in den Kampf gegen den Klimawandel einbeziehen soll. Künftig, so die Vorstellung in Brüssel, müsse der mächtige Finanzsektor dafür sorgen, dass sich die Wirtschaft und vor allem die klassische Industrie umweltkonform verhält. Wer sparsam Ressourcen nutzt, soll bessere Konditionen am Kapitalmarkt bekommen, den anderen droht der Geldhahn allmählich zugedreht zu werden. Banken und Versicherungen sollen zudem ihre Kunden in Zukunft ausdrücklich auf nachhaltige Geldanlagen hinweisen müssen. Wer kann denn schon, so das Kalkül der Kommission, Nein sagen zu einer das Gewissen beruhigenden Liaison von Mammon und Moral?

Grüne Kapitalregulierung passt in eine Zeit, in der Jugendliche bei Fridays-for-Future-Demonstrationen auf die Straße gehen und der Ökobewegung öffentlichkeitswirksam neuen Schub verleihen. Anfang April rief die Bundesregierung sogar ein sogenanntes Klimakabinett ins Leben, um den Umweltschutz voranzutreiben. Und noch dazu, wenn auch kaum bekannt, gibt es einen Staatssekretärsausschuss für nachhaltige Entwicklung, der sich neuerdings auch mit Sustainable Finance befasst.

Heißer Herbst

Als Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorige Woche in Washington bei der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds weilte, reihte er sich folglich bester Laune in die neu gegründete "Koalition der Finanzminister zum Klimaschutz" ein. Es gehe um eine wirksame Bepreisung von Emissionen, ließ Scholz erklären. Deutschland werde überdies eine "Strategie für nachhaltige Finanzen" entwerfen, die sich insbesondere an Investoren richte. Die grüne Welle, so scheint es, hat fast alle erfasst.

Allerdings ringt die Politik hinter all der Ökorhetorik um konkrete Maßnahmen. Nichts sei bisher dingfest, heißt es im Bundesfinanzministerium. Doch der Druck steigt, die Dynamik könnte auch Zauderer und Mahner mitreißen, so wie es bei der Debatte um eine CO2-Steuer gerade passiert. Beim Sustainable-Finance-Programm sollen die Brüsseler Verhandlungen schon im Herbst in die heiße Phase treten.

Wohin die klimaneutrale Reise gehen soll, davon hat Matthias Kopp von der Umweltorganisation WWF bereits eine klare Vorstellung. Er ist einer der Treiber, vor denen CSU-Mann Radwan warnt. Und Kopp sagt: "Erforderlich ist kein Green Finance, sondern ein Greening Finance." Was er mit dem englischen Wortspiel sagen will: Der Ökobewegung geht es nicht darum, die Nische der nachhaltigen Fonds ein bisschen aufzublasen. Künftig soll vielmehr der gesamte Finanzsektor, die Herz-Kreislauf-Maschine der Wirtschaft, in den Dienst des Umweltschutzes gestellt werden.

Die Deutschlandzentrale des WWF befindet sich mitten in Berlin, direkt neben einem alten Hochbunker, der zeitgenössische Kunst eines privaten Sammlers beherbergt. Hinter dem bodentiefen Fenster hockt das Symboltier der Nichtregierungsorganisation (NGO), ein traurig dreinblickender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...