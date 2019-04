Alaska hat die Umsatzerwartungen an das vergangene Jahr knapp verfehlt. Gleichzeitig brachen die Gewinne ein. Der Umsatz legte um 4,7% auf 8,3 Mrd $ zu. Besonders gut entwickelte sich das Fracht- und regionale Passagiergeschäft mit einem zweistelligen Umsatzwachstum. Während sich der Umsatz zufriedenstellend entwickelte, stiegen die Kosten in so gut wie jedem Bereich. Die Personalkosten legten um 13,4% auf 2,2 Mrd $ zu. Gebühren für die Instandhaltung und Wartung von Flugzeugen fielen deutlich ... (Volker Gelfarth)

