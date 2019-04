Der Eurokurs hat sich am Montag im späten US-Handel nicht bewegt. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1259 US-Dollar. Am Donnerstagabend hatte der Eurokurs bei 1,1230 Dollar gelegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte wegen der Osterfeiertage zuletzt an diesem Tag einen Referenzkurs festgelegt und zwar auf 1,1250 (Mittwoch: 1,1301) Dollar. Der Dollar hatte damit 0,8889 (0,8849) Euro gekostet.

Händler berichteten von einem unterdurchschnittlichen Geschäftsvolumen. In Europa geht die Osterpause erst am Dienstag zu Ende, während in den USA an diesem Montag bereits wieder normal gehandelt wird./he

