US-Staatsanleihen haben am Montag im Handelsverlauf etwas nachgegeben. Das Geschäft sei unterdurchschnittlich, sagten Marktteilnehmer. In Europa endet die Osterpause erst am Dienstag.

Zweijährige Anleihen verloren 1/32 Punkt auf 99 24/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,39 Prozent. Fünfjährige Anleihen sanken um 2/32 Punkte auf 98 26/32 Punkten. Sie rentierten ebenfalls mit 2,39 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen verloren 8/32 Punkte auf 100 9/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,59 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren rutschten um 20/32 Punkte auf 100 3/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,99 Prozent./he

AXC0043 2019-04-22/21:26