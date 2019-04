"Emder Zeitung" zur Ukraine-Wahl:

"Viele erhoffen sich von der Wahl Selenskyjs einen Neuanfang und einen Generationenwechsel abseits des politischen Establishments - das Ende von Krieg im Osten, Armut und Korruption. Wie handlungsfähig der neue Präsident sein wird, ist allerdings nicht absehbar. Für eine wirkliche Erneuerung geht es auch darum, sich gegen den Einfluss der Oligarchen im Land zu behaupten - Banken, Industrien und Fernsehsender sind in der Ukraine in den Händen Weniger. Sie haben in vielen Fragen weit größeren Einfluss als der Präsident selbst. Von einem Sieg der Demokratie, wie es bereits auf Twitter und in den Kommentarspalten zu lesen ist, kann noch längst keine Rede sein. Denn den wahren Kampf um die eigene Unabhängigkeit wird der gewählte Präsident erst noch führen müssen. Wenn er denn überhaupt will - auch diese Frage ist noch offen."/yyzz/DP/he

AXC0005 2019-04-23/05:35