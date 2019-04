Nach einer starken Vorwoche blicken Anleger auf einen ereignisreichen Handelstag. Zahlreiche Bilanzen aus den USA dürften für Bewegung sorgen.

Der Dax knackte in der vergangenen Woche immer neue Jahreshöchstwerte. Sein Sechs-Monats-Hoch erklomm der Aktienindex mit 12.243 Punkten am Gründonnerstag - ein Wochenplus von rund zwei Prozent. Am Ostermontag blieben die Börsen wegen des Feiertages geschlossen.

Zum Start der neuen Handelswoche blicken die Anleger gespannt auf verschiedene Quartalsberichte. Diese werden mitentscheiden, ob die Euphorie an den Märkten anhält. "Aus unserer Sicht ist nun entscheidend, wie die Firmenlenker bei der Vorlage ihrer Quartalszahlen den weiteren Jahresverlauf einschätzen", sagt Investmentstratege Alexander Lukas von der Weberbank.

Auf außerbörslichen Handelsplattformen lag der Dax vor Handelsstart leicht über dem Schlusskurs vom Donnerstag. Unter anderem diese Ereignisse werden die Märkte am Dienstag beschäftigen:

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben am Montag eine Verschnaufpause eingelegt. Marktteilnehmer sagten, nach dem Osterwochenende seien Investoren zunächst vorsichtig. Zahlreiche große Konzerne wollen in den nächsten Tagen ihre neuesten Quartalsbilanzen veröffentlichen - darunter Boeing, Amazon und Facebook.

Experten sind angesichts der abkühlenden Konjunktur skeptisch. Die Gewinne der Unternehmen aus dem Index S&P 500 dürften im ersten Quartal nach Refinitiv-Daten zum Vorjahr um 1,7 Prozent gefallen sein. Es wäre der erste Rückgang seit 2016.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,2 Prozent tiefer auf 26.511 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 erhöhte sich dagegen um 0,1 Prozent auf 2907 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq verbesserte sich um 0,2 Prozent auf 8015 Punkte.

2 - Handel in Asien

Gewinnmitnahmen haben die Tokioter Börse am Dienstag ...

