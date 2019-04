22. April 2019 - 23:30 Uhr - Das lange Wochenende war es um den Bitcoin recht ruhig. Doch dann fing die Nadel an, deutlich nach oben und nach unten auszuschlagen. - In der Spitze überschritt der Bitcoin am Montag sogar die Marke von 5.400 USD (Bitstamp) und markierte ein Tageshoch von 5.439 USD. Damit war er fast genauso hoch, wie am 10ten April. Im Sog natürlich die Altcoins, die allesamt ebenfalls im Plus lagen. Was man im logarithmischen 4-Stunden Chart des Bitcoins (Bitstamp auf TradingView) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...