Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,1251 US-Dollar und notierte damit etwas tiefer als am Vorabend.Gegenüber dem Franken hält der Euro sein Niveau von über 1,14. Derzeit wird er zu 1,1431 gehandelt, nach 1,1439 am Vorabend. Auch der US-Dollar zeigt sich mit 1,0161 gegenüber 1,0159 am Montagabend auf hohem Level ...

