Die rechtlich sehr fragwürdigen Aktionen der Berliner Szene erhalten indirekte Unterstützung druch die Bundesjustizministerin. In einem bemerkenswerten Interview des Oberrevoluzzers in Berlin in der FAS zeigt, wie umfangsreich die rechtlichen Möglichkeiten sind, den deutschen Wohnungsmarkt erheblich umzubauen: In Richtung Sozialismus. Wie weit dies reicht ist nicht zu sagen, aber im Ansatz zu ahnen. Immobilienaktien sind deshalb nicht gefährdet, aber werden in der Wertschätzung neu einzuordnen sein.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info