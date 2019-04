Die Vorwoche war die schwächste EUR Credit-Emissionswoche des Jahres und schloss am Freitag wenig überraschend mit einem Nullemissionstag vor dem langen Osterwochenende. Die bei den Investoren mit Abstand beliebteste Emission der Vorwoche war jene von Sika. So war die achtjährige Tranche 10,4-fach überzeichnet und die zwölfjährige Tranche 9,8-fach. Dies dürfte auch begünstigt gewesenen sein durch das in Summe geringe Angebot der Vorwoche im Corporate Bereich (6 Tranchen). In der schwachen Emissionswoche am europäischen Credit-Markt stammten über 60 % der Emissionen aus dem Financial Segment. Betrachtet man ...

