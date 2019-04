Der EZB-Direktor Benoît C?uré hat den Hoffnungen vieler Banken auf eine Abmilderung des EZB-Negativzinses eine Absage erteilt. Er sei sehr skeptisch, dass ein gestaffelter negativer Einlagenzins richtig wäre, sagte C?uré der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Er sei über die Intensität der Diskussion "überrascht" und sehe derzeit keine geldpolitische Begründung für eine Staffelung, sagte C?uré, der neben EZB-Chefvolkswirt Peter Praet zu den engsten Beratern von EZB-Chef Mario Draghi zählt. Draghi hatte den Banken in einer Rede Hoffnung gemacht. "Im Augenblick sehe ich das geldpolitische Argument für eine Staffelung nicht", sagte C?uré. "Von der Staffelung würden vor allem die Banken mit hoher Überschussliquidität profitieren, von denen viele in Frankreich und Deutschland sitzen, wo die Kreditvergabe ohnehin schon hoch ist. Es gibt also bisher keinen Beweis, dass der negative Einlagenzins schlecht für die Kreditvergabe ist. Eher umgekehrt", so der EZB-Direktor weiter.



Derzeit liegt der Einlagenzins der Europäischen Zentralbank bei minus 0,4 Prozent. Die europäische Banken müssen auf ihre Überschussliquidität, die sie bei der EZB parken, etwa 7,5 Milliarden Euro Negativzins an die Zentralbank zahlen.



C?uré nannte den negativen Einlagenzins "wirklich nicht das größte Problem" der europäischen Banken, die mit geringer Profitabilität kämpfen. Diese sollten mehr über ihre Kosten nachdenken. Eine Rezession im Euroraum sieht C?uré nicht kommen, auch wenn er zugibt, dass das Ausmaß Konjunkturabschwungs die Zentralbank überrascht hat, besonders in Deutschland. Die EZB habe "gemischte Gefühle".



Es gebe einerseits "keinen Grund für allzu düstere Gedanken. Andererseits ist es doch sehr unsicher, wie lange und wie stark die Abschwächung sein wird." Die Unsicherheit habe politische Gründe: die von den USA ausgehenden Handelskonflikte, auch etwa der Brexit. "Das Wachstum kommt nur dann in der zweiten Jahreshälfte zurück, wenn sich Lösungen beim Handelsstreit abzeichnen", sagte C?uré der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".



Er riet Deutschland, durch mehr Investitionen die Binnennachfrage zu stärken.