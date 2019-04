Neuenburg - In der Schweiz nehmen 84,2% der Bevölkerung im Alter von 15 bis 64 Jahren am Arbeitsmarkt teil. Gegenüber 2010 entspricht dies einem Anstieg um 2,9 Prozentpunkte. Teilzeitarbeit ist in der Schweiz viel stärker verbreitet als in der Europäischen Union. Immer mehr Mütter mit kleinen Kindern zählen weiterhin zur Erwerbsbevölkerung. Mütter wechselten fast doppelt so häufig die Stelle wie Väter, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können. Dies sind einige Ergebnisse der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung 2018 des Bundesamtes für Statistik (BFS).

Im Vergleich zu den EU-Ländern und den übrigen Mitgliedstaaten der Europäischen Freihandelsassoziation (EFTA) ist die Erwerbsquote (Anteil Erwerbspersonen an der Bevölkerung) in der Schweiz sehr hoch. Sie hat zwischen 2010 und 2018 bei den 15- bis 64-Jährigen stark zugenommen von 81,3% auf 84,2%. Innerhalb der EU/EFTA ist die Erwerbsbeteiligung nur in Island höher (88,7%). Der EU-Durchschnitt liegt bei 73,3% (Daten von 2017).

Teilzeitarbeit in der Schweiz und in den Niederlanden am stärksten verbreitet

Die hohe Erwerbsbeteiligung in der Schweiz wird relativiert durch den erheblichen Anteil Teilzeiterwerbstätige (2018: 35,0%). Lediglich die Niederlande weisen eine höhere Teilzeitquote auf (49,8%). Der Durchschnitt der EU28 ist mit 19,4% wesentlich tiefer. Aufgrund des hohen Anteils von Teilzeiterwerbstätigen in der Schweiz ist die Erwerbsquote in Vollzeitäquivalenten (VZÄ) deutlich niedriger als die nicht umgerechnete Erwerbsquote (Erwerbsquote der 15-64-Jährigen in VZÄ: 72,8%).

Erwerbsquote: Differenz zwischen Frauen und Männern verringert sich

2018 war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...