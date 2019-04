IRW-PRESS: TransCanna Holdings Inc.: TransCanna erwirbt mit der Übernahme von GoodFellas die Marke Daily Cannabis Goods

Canadian Securities Exchange: TCAN

Börse Frankfurt: TH8

Vancouver, BC, 23. April 2019 - TransCanna Holdings Inc. (CSE: TCAN, XETR: TH8) (TransCanna oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen mit der Übernahme von GoodFellas eine weitere bestehende Marke namens Daily Cannabis Goods (Daily) übernehmen wird. Die Marke Daily umfasst drei hochwertige Joints (Pre-Rolls) mit jeweils einem halben Gramm Cannabis, die ansprechend verpackt und preislich attraktiv sind.

Die Marke Daily passt perfekt zu TransCanna, erklärt Jim Pakulis, CEO von TransCanna. Die Anlaufkosten waren nominal; die Warenartikel haben jetzt Rückenwind, nachdem sie nun über dreißig Ausgabestellen erhältlich sind, und setzen sich dank der Verbrauchernachfrage ständig gegen die Konkurrenz durch.

Die Marke Daily verzeichnet seit ihrer Einführung im August 2018 ein kontinuierliches Umsatzwachstum. Im ersten Monat wurden über 2.100 Einheiten ausgeliefert und im Dezember lag die Anzahl der ausgelieferten Einheiten bereits bei mehr als 10.000. Wir gehen davon aus, dass wir die Übernahme von GoodFellas bis zum 20. Mai abschließen können, und werden anschließend entsprechend planen, um die Anzahl der verkauften Einheiten zu steigern.

Nach der Übernahme wird TransCanna die Produktlinien der Marke Daily voraussichtlich um drei zusätzliche Artikel erweitern.

Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.transcanna.com.

Über TransCanna Holdings Inc.

TransCanna Holdings Inc. ist ein Unternehmen mit Sitz in Kanada, das über seine hundertprozentigen Tochtergesellschaften in Kalifornien Branding-, Transport- und Vertriebsdienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen, darunter auch dem Cannabismarkt, anbietet.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite des Unternehmens unter www.transcanna.com bzw. per E-Mail unter info@transcanna.com.

Mediensprecher:

TransCanna@talkshopmedia.com

604-738-2220

Für das Board of Directors:

James Pakulis

Chief Executive Officer

Telefon: (604) 609-6199

TransCanna Holdings Inc.

Suite 820, 1130 West Pender Street

Vancouver, B.C. V6E 4A4

Die Informationen in dieser Pressemeldung enthalten bestimmte Informationen und Aussagen über die Einschätzung des Managements im Hinblick auf zukünftige Ereignisse, Erwartungen, Pläne und Aussichten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die mit bedeutenden Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. . Aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten sowie einer Vielzahl von Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Erfolge und Leistungen wesentlich von den Erwartungen und Angaben von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Eine beliebige Zahl von Faktoren könnte dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Aussagen und von den zukünftigen Ergebnissen unterscheiden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck kommen, angemessen sind, kann nicht gewährleistet werden, dass sich die Erwartungen in den zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jegliche Absicht ab und verpflichtet sich nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um den tatsächlichen Ergebnissen Rechnung zu tragen, sei es aufgrund von neuen Informationen, zukünftigen Ereignisse, Änderungen in den Annahmen, Änderungen der Faktoren, die die zukunftsgerichteten Aussagen betreffen, oder aus anderen Gründen.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

