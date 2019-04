Die Neiddebatte ist zurück, in einem anderen Kleid und mit einem anderen Anlass. Dabei bleibt sie eine Variation der mittlerweile leider eingespielten und bekannten Weise des "Wir gegen die".

Die Milliardäre, die sich entschlossen haben, mit beträchtlichen Summen die Kathedrale Notre Dame in Paris wieder aufzubauen, finden sich in der Rolle der Schuldigen wieder, die - anstelle die Armut und den Hunger auf der Welt zu beenden - lieber ein altes Haus wieder aufbauen.

Was ist das für eine Debatte? Äpfel, so haben wir gelernt, lassen sich schließlich nicht mit Birnen vergleichen. Die Besonnenen in der Diskussions-Arena sagen deshalb auch, dass es ja kein entweder oder sei - der Wiederaufbau der Kirche und die Bekämpfung der Armut. Das klingt versöhnlich, ist es aber nicht, denn in dem Maße, in dem Dinge miteinander verglichen werden, die dafür nicht taugen, nimmt die Polarisierung in einer Gesellschaft zu. Zudem wird die Praxis, wie man einen Diskurs und eine Debatte führt, verwässert, bis sie am Ende verlernt ist. Auf diesem Weg sind viele Gesellschaften bereits. Und die neueste Variation der Neid-Debatte geht an die Fundamente unserer Diskurskultur, deren hegendes Dach schon lange von den Eiferern angezündet wurde.

Lassen Sie mich versuchen, dem Thema gerecht zu werden: Beiden Debatten geht es um den Menschen. Das ist das Verbindende. Die eine spricht von den Menschen, die heute in Armut leben. Das Ziel des Diskurses ist es, soziale Gerechtigkeit herzustellen. Die andere Debatte spricht von den Menschen, die einmal gelebt haben, und die uns ihr Erbe mit auf den Weg gegeben haben. Das Ziel dieser ...

