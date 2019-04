Baierbrunn (ots) - Einige Beschwerden kann man gut mit Kühlpads oder Wärmflaschen lindern. Aber was davon hilft wann? Generell gilt: Wärme verbessert die Durchblutung, so wird das Gewebe besser mit Nährstoffen und Sauerstoff versorgt, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" erklärt. Daher hilft Wärme bei Krämpfen, Verspannungen, Arthrose, Unruhezuständen und Nervosität. Kälte wiederum verengt die Blutgefäße. Das lindert Schmerzen, weil Reize langsamer weitergeleitet werden. Kühlpads kommen daher bei Schwellungen, Verstauchungen, Quetschungen, Prellungen, Schmerzen und Juckreiz zum Einsatz.



