Der Börsenweisheit "Sell in May" sollten Anleger nicht blind folgen - trotz beeindruckender Statistiken über das Sommerloch an den Märkten.

Andreas Telschows Kunden fragen den Anlageexperten der Fondsgesellschaft Fidelity im Frühjahr oft, ob sie dem Spruch "Sell in May" folgen sollen: Im Mai verkaufen und im September wieder einsteigen, um das Depot vor den im Sommerloch schwachen Kursen zu schützen. Sell in May, go away, but remember to come back in September - das reimt sich nicht nur einfach gut, sondern zählt als geflügeltes Wort auch zu den bekanntesten Börsenweisheiten. Die ehrwürdige "Financial Times" zitierte die Mai-Regel erstmals im Jahr 1935 und bezeichnete sie damals schon als althergebrachte Weisheit. Doch Telschow hält nichts davon, dass Anleger auf das richtige Timing spekulieren: "Es gibt keinen richtigen oder falschen Zeitpunkt zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren."

Dabei belegen Statistiken die Sommerschwäche an den Börsen eindrucksvoll. In Zeiten digitaler Datenströme lässt sich die Weisheit leicht beweisen: Die Wissenschaftler Cherry Zhang aus China und Ben Jacobsen aus den USA belegen das in einer im Oktober 2018 veröffentlichten großen Studie. Sie sprechen vom Halloween-Effekt, nach dem Gruselfest am 31. Oktober, das die statistisch starken Börsenmonate von den schwachen trennt. Ihr Ergebnis bestätigt die sprichwörtliche Sommerbaisse: "Von November bis April erzielen Anleger insgesamt im Durchschnitt vier Prozentpunkte mehr Rendite als in der Zeit von Mai bis Oktober." Die Ökonomen haben die monatlichen Daten aller 114 Länder ausgewertet, in denen es Börsenindizes gibt. Für die USA reichen die Zahlen 220 Jahre zurück, für Großbritannien mit seinem traditionsreichen Londoner Finanzdistrikt sogar 320 Jahre. In allen untersuchten Ländern ist die Sommerflaute mehr oder weniger stark erkennbar, einzige Ausnahme ist Bangladesch, wo die Renditen im Winter niedriger sind.

Die gängige Erklärung für diesen Halloween-Effekt, sie ist allzu menschlich. Der neureiche ...

