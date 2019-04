Die Fusion der Telekom-Tochter T-Mobile US mit dem Konkurrenten Sprint trifft einem Zeitungsbericht zufolge auf erheblichen Widerstand der Kartellwächter des US-Justizministeriums. Dies berichtete "Handelsblatt online" vor wenigen Tagen. In der derzeit geplanten Form dürften die Wettbewerbshüter dem Vorhaben wohl nicht zustimmen, habe das "Wall Street Journal" mit Berufung auf Insider geschrieben. Dass der 26 Mrd. Dollar schwere Zusammenschluss kartellrechtlich umstritten sei, komme indes wenig überraschend. Denn T-Mobile sei die Nummer drei, Sprint die Nummer vier im hart umkämpften US-Mobilfunkmarkt. Kurzum: Diese kartellrechtlichen Komplikationen hemmten die Aktie der Deutschen Telekom in den vergangenen Tagen. Wenngleich die T-Aktie ...

