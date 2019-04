Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat Hochtief von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 126 auf 129 Euro angehoben. Der Baukonzern hinke bei der Kursentwicklung deutlich der australischen Tochter CIMIC hinterher, schrieb Analyst Marcin Wojtal in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings müsse Hochtief in puncto Free Cashflow zulegen, um den Investoren ein besseres Bild zu bieten./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2019 / 00:30 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-04-23/10:41

ISIN: DE0006070006