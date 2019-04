Der deutsche Leitindex ist eher zurückhaltend in die neue Handelswoche gestartet und eröffnete in der Nähe des Schlusskurses von vergangenem Donnerstag. Zeit zum Durchatmen bekommt der DAX allerdings nur bedingt: Bereits heute Nachmittag gibt es schon wieder eine Reihe von Quartalszahlen zu verdauen. Gegen 13:00 Uhr werden sich Coca-Cola, Procter & Gamble sowie Twitter und Verizon in die Bücher schauen lassen. Den Abschluss bildet heute Abend gegen 22:15 Uhr (MEZ) ebay.