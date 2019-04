DENVER, April 23, 2019, eröffnen das "MJBizDaily European Cannabis Symposium? in Kopenhagen, Dänemark.



Das MJBizDailys European Cannabis Symposiumfindet am Montag, den 6. Mai im Scandic Copenhagen Hotel in Kopenhagen, Dänemark, statt.

Führungskräfte aus Business, Forschung und Gesetzgebung auf dem europäischen Markt für medizinisches Marihuana und Hanf werden sich auf einer intensiven eintägigen Konferenztreffen, die Schulungsveranstaltungen über das Neueste in Bezug auf die Technik, wissenschaftliche Forschung und potenziellen Auswirkungen auf die globalen Märkte bietet. Die Stände der Aussteller und ein Cocktail-Empfang zur Eröffnung am Sonntag den 5. Mai werden wertvolle Vernetzungsmöglichkeiten bieten.

"Regulierte, normalisierte Cannabis-Programme beginnen gerade erst in Europa populär zu werden. Da die Verbindungen zu Regierungen, Industrie und Wissenschaft auf dem Kontinent weiterhin an Stärke gewinnen, ist jetzt die richtige Zeit, Unternehmern, Führungskräften und Financiers, die an diesem Markt interessiert sind, eine Plattform zu bieten, um sich zu treffen und die Chancen in Europa auszuloten,? sagte Cassandra Farrington, CEO und Mitbegründerin von MJBizDaily.

"Der Schulungsinhalt des Symposiums, der sich darauf konzentrieren wird, Unternehmenseigentümer auf die Herausforderungen vorzubereiten, die die Navigation durch die komplexe Cannabis-Industrielandschaft auf dem Kontinent mit sich bringt, wird durch außergewöhnliche Vernetzung mit Teilnehmern aus erfahrenen und neuen Märkten und aus allen Sektoren der Industrie noch erweitert,? fuhr Farrington fort.

Dänemarks Gesundheitsministerin Ellen Trane Nørby wird den Keynote-Vortrag des MJBizDaily European Cannabis Symposium halten. Ministerin Nørby ist seit 2007 Parlamentsmitglied für die dänische liberale Partei. Seit November 2016 ist sie Gesundheitsministerin. Davor war sie als Ministerin für Kinder, Erziehung und Geschlechtergleichheit tätig. Sie ist seit mehreren Jahren Sprecherin ihrer Partei.

Registrierung für das MJBizDaily's European Cannabis Symposium findet unter diesem Link: https://mjbizconference.com/europe/statt.

Marijuana Business Dailyist eine führende B2B-Ressource für medizinisches Marihuana und für die Einzelhandelsbranche für Cannabis. Im Jahr 2011 gegründet ist MJBizDaily der vertrauenswürdige, unabhängige Verleger und Event-Ausrichter für Amerikas Industrieunternehmern und Investoren für Cannabis. Sie richten Amerikas älteste und größte Cannabis-Handelsmesse aus: Marijuana Business Conference & Expo, die jedes Jahr in Las Vegas stattfindet. Die Veranstaltungen von 2015, 2016 und 2017 wurden jeweils vom Trade Show Executive Magazine als die am schnellsten wachsenden Handelsmessen in Nordamerika bezeichnet Die Beteiligung an der MJBizCon 2018 betrug mehr als 27.000 Teilnehmer, was einer Zunahme von 52 % im Vergleich zu 2017 entsprach.

