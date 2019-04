Uzwil - Bühler hat den diesjährigen "Queen's Award for Enterprise" in der Kategorie Innovation gewonnen und erhält damit Anerkennung für die bahnbrechende Forschungsarbeit bei der Kameratechnologie von Sortiergeräten. Dieser technologische Durchbruch erhöht die Lebensmittelsicherheit von Nüssen und Tiefkühlgemüse und steigert die Recyclingquote von Plastik, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Der Queen's Award des britischen Königshauses ist der höchste Unternehmenspreis für britische Firmen, die in den Bereichen internationaler Handel, Innovation oder Nachhaltigkeit Herausragendes geleistet haben. Es ist bereits der siebte Queen's Award, den Bühler UK seit 1968 verliehen wurde.

Der diesjährige Award anerkennt die Innovation von Bühler bei der Entwicklung einer einzigartigen Kameratechnologie für Sortiergeräte. Sie entdeckt feinste Farbnuancen und -kontraste in Materialien und Lebensmitteln. Damit erhöht sie signifikant die Erkennung von Fremdteilen, verunreinigten Nahrungsmitteln oder Teilen, die zur Erstickung führen können.

Derzeit nutzen Lebensmittelhersteller in Europa und den USA diese neue Technologie. Sie erhöhten ihre Erkennungsraten bei Fremdstoffen von 85% auf 95%.

Die in Grossbritannien entwickelte Technologie nutzt hyperspektrale Bildverarbeitung zur Aufzeichnung grosser Datenmengen von Wellenlängen. Damit erzeugt sie hochgenaue Farbnuancen und -kontraste für spezifische Produkte. Die Daten werden statistisch ausgewertet, um Algorithmen zu erarbeiten. Sie geben der Sortierkamera genau jene Farbnuancen und -kontraste vor, mit denen sie im Produktionsprozess ...

