Hannover (www.anleihencheck.de) - Unerwartet schwache Einkaufsmanagerdaten aus dem Euro-Raum haben die Kurse deutscher Bundesanleihen steigen lassen, so die Analysten der Nord LB.Der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) habe deutlich auf 165,22 Punkte hinzugewonnen, die Rendite der zehnjährigen Anleihe sei im Gegenzug auf 0,02% gesunken. Der US-Anleihemarkt habe sich an den europäischen Vorgaben orientiert und ebenfalls freundlicher tendiert. Am Montag seien die Kursgewinne wieder aufgezehrt worden. (23.04.2019/alc/a/a) ...

