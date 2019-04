FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 23.04.2019 - 11.00 am



- BERENBERG INITIATES MAN GROUP WITH 'BUY' - TARGET 206 PENCE - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 25 (23) PENCE - BERENBERG RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 5050 (4800) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES TRAVIS PERKINS TO 'BUY' ('NEUTRAL') - DEUTSCHE BANK RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2000 (1750) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES TESCO PRICE TARGET TO 300 (275) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1850 (1975) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1030 (920) PENCE - 'HOLD' - RBC INITIATES CLOSE BROTHERS WITH 'SECTOR PERFORM' - TARGET 1500 PENCE - RBC INITIATES SECURE TRUST BANK WITH 'UNDERPERFORM' - TARGET 1300 PENCE - RPT/CFRA RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4300 (3900) PENCE - 'SELL' - RPT/CREDIT SUISSE RAISES UNILEVER PLC PRICE TARGET TO 4325 (4085) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS BHP GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1900 PENCE - UBS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3365 (2550) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES CYBG PRICE TARGET TO 201 (193) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 155 (125) PENCE - 'NEUTRAL'



