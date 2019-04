Karen Jones, die Leiterin FICC Technische Analyse bei der Commerzbank, stellt fest, dass sich der EUR/GBP in dieser Woche weiter erholen kann, nach dem es in der vergangenen Woche zu einem Schlusskurs über dem 55-Tage-MA kam. EUR/GBP Technische Analyse "Wir sollten eine Bewegung in Richtung des jüngsten Hoch von 0,8723 und dem 200-Tage-MA von 0,8819 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...