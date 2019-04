München (ots) -



Beeindruckende Szenen, große Emotionen und der blanke Kampf ums Überleben: Ende April erleiden Eva und Christoph einen tragischen Flugzeugabsturz. Während sich die Beiden durch die Wildnis schlagen, verzweifeln ihre Familien an der Ungewissheit ihres Verbleibs.



Christoph Saalfeld (Dieter Bach) hat ein klares Ziel vor Augen: Er möchte Eva Saalfeld (Uta Kargel) für sich gewinnen. Er nutzt Evas berufliche Träume aus, um sie zu einer gemeinsamen Reise nach Bukarest zu bewegen. Doch plötzlich nimmt der Plan eine schicksalhafte Wendung: Sie stürzen mit einem Privatflugzeug ab und landen mitten in der Abgeschiedenheit der Karpaten. Zehrender Hunger, wilde Tiere und eine unerbittliche Kälte führen Eva und Christoph an ihre Grenzen.



Im "Fürstenhof" herrscht große Verzweiflung. Während beide Familien um ihre Liebsten bangen, hoffen die zwei Verschollenen auf Rettung. Wird man sie rechtzeitig finden?



Mit einer fesselnden Storyline und einer ungewöhnlich aufwendigen Postproduktion, wird es ab Folge 3135 (voraussichtlicher Sendetermin: 29. April 2019) spektakulär in der Bavaria Fiction-Produktion. Über knapp drei Wochen erwarten die Zuschauerinnen und Zuschauer eindrucksvolle Drohnenaufnahmen und starke visuelle Effekte (VFX) in der ARD-Erfolgstelenovela.



"Sturm der Liebe", montags bis freitags um 15:10 Uhr im Ersten



