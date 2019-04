Zürich - Im ausserbörslichen Handel der Zürcher Kantonalbank (ZKB) ist das Volumen in der verkürzten Osterwoche deutlich zurück gegangen. Auch die Zahl der Abschlüsse war im Vergleich zur Vorwoche tiefer. Das Gesamtvolumen ging um gut 52 Prozent auf 530'000 Franken zurück, generiert in 47 Transaktionen nach 83 in der Vorwoche, wie ein Händler gegenüber AWP sagte.

Der ZKB eKMU-Index schloss die vergangene Handelswoche mit einem Verlust von 0,4 Prozent. Der neue Stand liegt bei 1'251,38 Punkte. Belastet wurde der Index durch die Verluste von sitex Properties und Schweizer Zucker AG.

Wochengewinner waren die Titel von Repower, welche bei einem Volumen von rund 30'000 Franken um 3,1 Prozent avancierten. Dahinter folgen die Aktien der NZZ. Sie erreichten ein Volumen von 19'600 Franken und legten um 2,1 Prozent zu. Nach Zahlen wurden auch die Titel von Precious Woods rege gesucht. Sie verzeichneten eine Zunahme von rund 2 Prozent.

Auf der Gegenseite standen die Papiere von sitex Properties unter Druck. Sie büssten 6,3 Prozent ein. Die Titel von Schweizer Zucker schwächten sich um 4 Prozent ab. Mit einem Verlust von 2,2 Prozent reihten sich auch die Aktien der EW Jona Rapperswil unter die Verlierer ein.

Das höchste Volumen der abgelaufenen Handelswoche erreichten die Titel von WWZ mit rund 70'000 ...

